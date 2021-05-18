Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 takvimi

Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi içerisine belirlendi. Buna göre Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek. Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bu yıl bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler