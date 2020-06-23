Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 tarihi ve günü Diyanet takviminde açıklandı
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 tarihi, haziran ayının son günlerine doğru gündemde yer almaya başladı. Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olan kurban, Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen dini vecibelerin yerine getirildiği en bayram olarak yer tutuyor. Diyanet dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, bu yıl Kurban Bayramı temmuz sonu ve ağustos başında idrak edilecek. İşte, Kurban Bayramı tarihi ve günü hakkında ayrıntılar.
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İslam dünyasında önemli yer tutan Kurban Bayramı'nın ayın kaçında olduğu ve hangi tarihte idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yaklaşan bayram öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Diyanet takvimine göre, 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
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Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM BEDELLERİ AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Bu yıl yurt içi ve dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:
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"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler."