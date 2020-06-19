MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2020 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihi
GeriGündem Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2020 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 09:52,

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2020 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre belli oldu. Müslümanlar her yıl heyecanla dini bayramları bekliyorlar. Gönül bağlarının güçlendiği bayramlarda vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaşıyor veya birbirleri ile mesajlaşıyorlar. Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayının sonunda başlayacak. İşte Kurban Bayramı tarihleri ile ilgili bilgiler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl dini gün ve ayları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde idrak ediyorlar. On bir ayın sultanı ramazan ayının ardından ilk dini bayramın coşkusu yaşandı. Şimdi sıra Kurban Bayramı’na geldi. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Diyanet takvimine göre bayramın arefe günü 30 Temmuz Perşembe günü olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı tarihi bu yıl 31 Temmuz’da başlayacak. Bayramın arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak.

2
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.

3KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ VE ANLAMI
Abone Olgoogle-news

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ VE ANLAMI

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi