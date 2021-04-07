Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı'na ilişkin Diyanet'in açıkladığı tarihler
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi için araştırmalar başladı. Yaz tatili için yılın ikinci dini bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 2021 tarihini resmi kaynaklardan sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
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2021 Kurban Bayramı tarihi, bahar ayları itibariyle sorgulanmaya başlandı. Dini gerekliliklerini yerine getirecek olan milyonlarca kişinin merakla araştırdığı 2021 Kurban Bayramı, planların şimdiden şekillenmesine olanak tanıyacak. İşte, 2021 Kurban Bayramı'na ilişkin Diyanet'in açıkladığı tarihler...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
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KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.