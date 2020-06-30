Kurban Bayramı ne zaman? | İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi
İslam dininde oldukça önemli olan, Hicri takvimin Zilhicce ayının onuncu gününde başlayan ve toplam dört gün süren Kurban Bayramı, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, Kurban Bayramı'na yönelik beklentileri artan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 2020 yılı başlangıç tarihini ve tatil günü sayısını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
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'2020 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Dini vecibelerini yerine getirmek için bayramın başlangıç tarihini sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre hareket etmek istiyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve ne zaman başlayacağı da sorgulanan bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. İşte, Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatili hakkında son gelişmeler...
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2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN BAYRAMI NE ANLAMA GELİYOR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
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Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.