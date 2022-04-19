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Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimine göre 2022 Kurban Bayramı tarihi

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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ardından gelen Kurban Bayramı tarihleri de sorgulanmaya başlandı. Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan Kurban Bayramı aynı zamanda en uzun tatilin yapıldığı özel günler arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tatili tarihleri...

1/3Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor Diyanet takvimine göre 2022 Kurban Bayramı tarihi

Dini bayramların sonuncusu olan Kurban Bayramı tarihi şimdiden merak konusu oldu. Tatil planlarını hazırlamak isteyen vatandaşlar 2022 Kurban Bayramı ne zaman araştırmalarına başladı. Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan Kurban Bayramı aynı zamanda en uzun resmi tatilin yaşandığı özel gün olarak gündemde yer alıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet 2022 Kuban Bayramı tarihleri haberimizde...

2/32022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 12 Temmuz 2022 Salı gününe denk geliyor.

3/32022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arefe günü: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. günü: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 12 Temmuz 2022 Salı

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