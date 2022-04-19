Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimine göre 2022 Kurban Bayramı tarihi

Dini bayramların sonuncusu olan Kurban Bayramı tarihi şimdiden merak konusu oldu. Tatil planlarını hazırlamak isteyen vatandaşlar 2022 Kurban Bayramı ne zaman araştırmalarına başladı. Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan Kurban Bayramı aynı zamanda en uzun resmi tatilin yaşandığı özel gün olarak gündemde yer alıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet 2022 Kuban Bayramı tarihleri haberimizde...
Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 12 Temmuz 2022 Salı gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı arefe günü: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. günü: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 12 Temmuz 2022 Salı