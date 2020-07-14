Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi için geri sayım

KURBAN KESİM YERLERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" belirlenip Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"in 26 haziranda Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz tarihine kadar kamuoyuna duyurulacağı belirtilen açıklamada, uygulanacak esaslara ilişkin şunlar aktarıldı:

"Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.

Kurban kesim yerlerinin işletmecileri 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

