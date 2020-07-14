Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi için geri sayım
Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü ayın kaçında soruları yoğun ilgi görüyor. Yılın ikindi dini bayramı temmuz ayının sonunda başlayacak. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. İslam’ın şartlarından biri olan bu ibadeti belirtilen şartları taşıyan Müslümanlar yerine getirir. İşte Diyanet takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi…
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında soruları, Diyanet takvimi ile yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yayımladığı takvim ile dini gün ve ayları duyuruyor. Yılın ikinci bayramı için geri sayım başladı. Kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade etmektedir. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 30 Temmuz tarihine denk geliyor.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.
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KURBAN KESİM YERLERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" belirlenip Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"in 26 haziranda Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz tarihine kadar kamuoyuna duyurulacağı belirtilen açıklamada, uygulanacak esaslara ilişkin şunlar aktarıldı: "Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.
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Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir."