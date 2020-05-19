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Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 12:09,

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı ayın kaçında?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre dini gün, ay ve bayramlar belli oluyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, gönül bağlarının daha da birleştiği bayramlar her yol büyük bir coşku ile karşılanıyor. İşte 2020 yılı Kurban Bayramı tarihleri…

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Kurban Bayramı her yıl Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniliyor. Bu yıl ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Ramazan ayının ardından ilk dini bayram başlayacak. Ramazan Bayramı’nın ardından sıra Kurban Bayramı’na gelecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayram tarihi…

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

3KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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