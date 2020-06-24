Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi: Kurban Bayramı 2020 tarihi ve günü

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler."