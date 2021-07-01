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Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 18:37 | 

Kurban Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olanlar ya da bayramda tatile çıkmak isteyenler, hazırlıklarına Kurban Bayramı takvimine göre yön verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayında gerçekleşecek. Müslümanlar tarafından manevi heyecanla beklenen bayramda, kurban ibadeti akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş ve dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip kişiler tarafından idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, Kurban Bayramı arefe günü ve tatil günleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Kurban Bayramı tarihi temmuz ayının gelmesiyle birlikte Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene hafta sonuna denk gelecek. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'la birleşmesi halinde tatilin 11 gün olacağı öne sürülürken, konuya dair ise henüz bir açıklama gelmedi.

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

3KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.

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Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu.

Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.

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Uzun tatil süresinin "üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini" belirten Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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