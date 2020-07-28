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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 11:32,

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Dini gün ve ayların ne zaman olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oluyor. Yılın ikinci bayramı için geri sayım başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? İşte arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı tarihi…

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Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecanla bayramı bekliyorlar. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 30 Temmuz’a denk geliyor. Dört güren süren bayramın ilk günü 31 Temmuz olacak.

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.

3KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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