Gündem Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 23:35 | 23 Mart 2021 - 23:35

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de 2021 Kurban Bayramı'nın tarihi oldu. Bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?



