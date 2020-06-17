Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2020 Kurban Bayramı tarihi ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında soruları araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yayımladığı dini takvim ile önemli gün ve ayları duyuruyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri de bu takvim içerisinde yer alıyor. Birlik ve beraberliğin artacağı, kardeşlik bağlarının güçleneceği mübarek Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz’da olacak. Müslümanlar bayramın coşkusunu bu tarihten itibaren yaşamaya başlayacaklar. Bayram 4 gün boyunca devam edecek ve son günü 3 Ağustos olacak.