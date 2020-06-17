Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2020 Kurban Bayramı tarihi ayın kaçında?
Kurban Bayramı her yıl büyük bir heyecanla karşılanıyor. Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında soruları Diyanet takvimi ile yanıt buldu. Müslümanlar bu yılın ilk bayramını on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından yaşamışlardı. Şimdi sıra kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği ikinci bayrama geldi. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi ve detaylar…
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında soruları araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yayımladığı dini takvim ile önemli gün ve ayları duyuruyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri de bu takvim içerisinde yer alıyor. Birlik ve beraberliğin artacağı, kardeşlik bağlarının güçleneceği mübarek Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz’da olacak. Müslümanlar bayramın coşkusunu bu tarihten itibaren yaşamaya başlayacaklar. Bayram 4 gün boyunca devam edecek ve son günü 3 Ağustos olacak.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.
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KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).