Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında tatil kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı!
Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. İslam dünyasında manevi heyecanla beklenen, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma bağlarını güçlendiren Kurban Bayramı'nda Müslümanlar kurban ibadetlerini idrak edecekler. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan haccın ifa edildiği, milyonlarca müminin Allah’a teslimiyetle Mekke’de bir araya geldiği Kurban Bayramı'nda yıllık izin kullanacak olan yada kurban kesecek olanlar, Kurban Bayramı tatil günlerine göre hazırlıklarına yön verecek. 2021 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri hakkında bilgiler.
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Kurban Bayramı ne zaman sorusu bu anlamlı güne kısa süre kala vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı’na kurban kesecek olanlar, kurban pazarlarında alışverişlerini tamamlayacak. Bayramı fırsat bilerek tatile çıkmak isteyenler de bu doğrultuda yıllık izin alacak. 2021 Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz belli değil.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bayramın dört gün sürmesinden dolayı tatil hafta sonu ile birleşecek. Ancak tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen haftalarda açıklama yapılması bekleniyor.
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KURBANLIKLAR NE ZAMAN GELECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.
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Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak.