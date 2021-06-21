Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında tatil kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı!

Kurban Bayramı ne zaman sorusu bu anlamlı güne kısa süre kala vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı’na kurban kesecek olanlar, kurban pazarlarında alışverişlerini tamamlayacak. Bayramı fırsat bilerek tatile çıkmak isteyenler de bu doğrultuda yıllık izin alacak. 2021 Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz belli değil.