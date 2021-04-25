Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı her sene büyük bir heyecanla bekleniliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. İlk dini bayram mayıs ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 13 Mayıs olacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayram tarihi
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Kurban Bayramı’nın ne zaman, hangi ayda olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Yılın ilk dini bayramı mayıs ayına denk geliyor. İkinci dini bayram olan Kurban Bayramı ise temmuz ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz olacak.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz olacak.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
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Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.