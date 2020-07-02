Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? İşte 2020 Kurban Bayramı arefe tarihi
Kurban Bayramı tarihine yönelik araştırmalar yapılan açıklamalar ardından hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir soru üzerine ‘Kurban Bayramı’nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı’ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. ‘yanıtını verdi. Bu açıklama ardından Kurban Bayramı için plan yapacak olan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresiyle ilgili detayları incelemeye başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2020 Kurban Bayramı ve arefe tarihi…
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Diyanet İşleri Başkanlığı yıllık dini günler takvimiyle Kurban Bayramı tarihini paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’nın arefesi, 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı’na sayılı gün kalmasıyla birlikte bayram tatilinin kaç gün süreceği soruları gündeme geldi. Kurban Bayramı dört gün sürüyor ancak zaman zaman tatil süreci uzatılabiliyor. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün devam edecek?
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2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Belirlenen takvime göre Kurban Bayramı tatili cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.
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SAĞLIK BAKANI’NDAN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI
24 Haziran’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
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KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde “Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge” olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir. Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir. Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.
İstanbul’a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir. Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.
İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.