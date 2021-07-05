Kurban bayramı ne zaman, arefe hangi güne denk geliyor.. Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısında..

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.



Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.