Kurban bayramı ne zaman, arefe hangi güne denk geliyor.. Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısında..
Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayram tatilinin pandemiden önceki günlerde olduğu gibi 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı 9 gün olarak tatil ilan edilmişti.. Gözler bugün yapılacak Kabine toplantısında alınacak karara çevrildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman, bayramın ilk günü hangi tarihe denk geliyor.. İşte detaylar
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Temmuz ayının gelmesi ile Kurban Bayramı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kurban zamanı yavaş yavaş yaklaşırken birtakım sorular da vatandaşların zihninde oluşmaya başladı. İşte, 2021 Kurban Bayramı takvimi...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene hafta sonuna denk gelecek. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'la birleşmesi halinde tatilin 11 gün olacağı öne sürülürken, konuya dair ise henüz bir açıklama gelmedi.
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AREFE VE BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.
Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.
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Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu. Şimdi gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi..