Kurban Bayramı ne zaman, Arefe günü (30 Temmuz) yarım gün mü? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?.. Son açıklamalar..
Kurban Bayramı ile ibadetlerini gerçekleştirecek olan pek çok vatandaş, diğer taraftan bayramın ne zaman ve hangi tarihte idrak edileceğini araştırıyor. Konu hakkında en çok araştırılan sorulardan birisi de Arefe günü yarım gün mü olacak? 30 temmuz'da çalışacak ve tatil planı yapan vatandaşlarımız arefe günü çalışma şartlarını da merak ediyorlar. Toplam 4 buçuk gün idrak edilecek olan Kurban Bayramı, bu yıl temmuz ve ağustos arasında köprü niteliği taşıyacak. Peki, ibadetlerin yerine getirileceği Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, pek çok vatandaşın planlarını yapmak için şimdiden araştırdığı Kurban Bayramı tarihi hakkında detaylı bilgiler ve Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler
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Kurban Bayramı ne zaman? Müslümanlar için mübarek olan Kurban Bayramı'na kısa süre kala, 2020 Kurban Bayramı tarihine gözler çevrildi. Özellikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda kısıtlama konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından, arefe günü ve bayram günleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkalığı'nın 2020 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu sene temmuz ayı sonu ve ağustos başında idrak edilecek. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihleri ve arefe günü..
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2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.
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Yetiştiricilerden 'damızlık hayvan' uyarısı
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Özcan, "Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır." dedi.
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvanın kesime hazır olduğunu anımsattı.
Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de kurbanlık sayısında bir sıkıntı olmadığının altını çizen Özcan, hayvan sevk ve hareketlerinin çok sıkı takip edilmesi gerektiğini anlattı.
Özcan, hayvan sağlığıyla ilgili tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Damızlık hayvanlar sektörün geleceği için çok önemlidir. Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Damızlık hayvanların kesilmesi ithalatın önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kurban Bayramında kısıtlama olacak mı?
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret edecek ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
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Artan maliyetler yetiştiricileri zorluyor
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tahrip edici etkisinin hem sağlık hem sosyal hem de ekonomik alanlarda hissedildiğine işaret eden Özcan, çiftçilerin, yetiştiricilerin ve üreticilerin yılmadan üretime katkı sağladıklarını vurguladı.
Özcan, girdilerdeki artışlara rağmen çiğ süt fiyatlarında bir değişiklik olmamasının yetiştiricileri zorladığını aktararak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, üreticinin zarar etmeyeceği, sıkıntı yaşamayacağı çiğ süt fiyatlandırma sistemi kurularak aylık fiyat oluşumunun kendiliğinden sağlanacağı bir yapı tesis edilmelidir. Aksi takdirde kaliteli damızlık hayvanların kesime gönderilmesi ile başlayacak olan süreç yine hayvan ithalatı ile devam edecek ve tarih yine tekerrür edecektir." ifadelerini kullandı.
Kamil Özcan, Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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Hatay'da bayram sofralarının vazge çilmezi yufka ekmek, imece usulü hazırlanıyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı'nda sofraları süsleyecek yufka ekmekleri imece usulü yapıyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı'nda sofraları süsleyecek yufka ekmekleri imece usulü yapıyor.
İlçedeki kadınlar, her gün bir evde toplanarak bayram öncesi yufka ekmek yapmak için kolları sıvıyor.
Su, tuz ve maya katarak yoğurdukları hamurları küçük parçalara ayıran kadınlar, oklava yardımıyla açtıkları ekmekleri yer ocağında pişiriyor.
Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, bayram sofralarında tüketiliyor.
Özerli Mahallesi sakinlerinden ev hanımı Fatma Başar Aslan, AA muhabirine, yufka ekmek yaparak hem kurban sofralarını taçlandırdıklarını, hem de eski bir geleneği sürdürdüklerini söyledi.
İmece usulü bayrama yakın mahalledeki birçok aileye yufka ekmek hazırladıklarını anlatan Aslan, "Yöresel lezzeti Kurban Bayramı için yapıyoruz, yapımı zahmetli ancak bayram sofralarına lezzet katıyor. Uzun süre saklanıyor olması da önem arz ediyor, tüketeceğimiz zaman 10 dakika önceden hafif ıslatarak bekletiyoruz ve daha sonra yiyoruz." dedi.
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"Bayram öncesi tatlı telaşa bir de yufka ekmek telaşı ekleniyor"
Ev hanımlarından Melahat Yıldız da yufka ekmeklerin evlerde bereketi arttırdığına inandıklarını ifade etti.
Her bayram öncesi mahallede kadınlarla bir araya gelip hem sohbet ettiklerini hem de ekmeklerini pişirdiklerini aktaran Yıldız, yardımlaşmanın da önemini bununla anladıklarını dile getirdi.
Mahalle muhtarı Muhlis Aslan da her bayram öncesi mahallede kadınların yufka ekmek yapma telaşının başladığını belirterek, "Mahallemizde atalarımızdan gelen bu bayram öncesi tatlı telaşa bir de yufka ekmek telaşı ekleniyor. Kadınlarımız imece usulu bunu çözüyor, inşallah bu geleneğimiz yıllarca sürer." ifadesini kullandı.