2020 Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna dair araştırmalar son günlerde hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar '20202 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan, bayram tatilinin kaç gün olduğu da merak edilen diğer konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
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Temmuz ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte Kurban Bayramı tarihine yönelik sorgulamalar hız kazandı. Hem kurban ibadetini yerine getirecek olan hem de tatile çıkacak olan vatandaşlar, sık sık 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusunu gündeme getiriyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında ayrıntılar...
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2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN İBADETİ HAKKINDA
Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.
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Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.
Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır. Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.