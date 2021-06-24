Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Diyanet açıklaması

Kurban Bayramı tarihi pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi aracılığıyla yayımlanan Kurban Bayramı tarihi, ibadetlerin yapılacağı günler olacak. Bu yıl kamu çalışanları için idari izinle birlikte 9 gün ilan edilmesi beklenen Kurban Bayramı tarihi, planlara da yön verecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler