Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tarihi pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusu ile bayramın tarihi hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, aynı zamanda bayramın kaç gün olacağını da öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi içerisine belirlendi. Buna göre Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek. Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bu yıl bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler