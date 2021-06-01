Kurban bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramı tarihi için Diyanet bilgisi
Kurban Bayramı ne zaman sorusu, ibadetlerin yerine getirileceği tarih hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi içerisine belirlendi. Buna göre Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek. Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bu yıl bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kurban Bayramı ne zaman idrak edileceği ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimi içerisinde yer alan Kurban Bayramı tarihi, bu yıl da pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ramazan ayının akabinde belirli bir süre geçmesiyle birlikte gerçekleşen Kurban Bayramı, Temmuz ayında idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün başlayacak ve kaç gün olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
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İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
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5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.