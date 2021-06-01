Kurban bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramı tarihi için Diyanet bilgisi

Kurban Bayramı ne zaman idrak edileceği ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimi içerisinde yer alan Kurban Bayramı tarihi, bu yıl da pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ramazan ayının akabinde belirli bir süre geçmesiyle birlikte gerçekleşen Kurban Bayramı, Temmuz ayında idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün başlayacak ve kaç gün olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler