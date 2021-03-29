Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tarihi

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.



6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.



7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.