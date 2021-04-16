Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı için geri sayım
Kişinin manen Allah’a yakınlaşmasına vesile olurken, malî yönüyle de sosyal dayanışmayı güçlendiren Kurban Bayramı, bu yıl temmuz ayı içinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı'na gün sayan milyonlarca Müslüman şimdi, Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlere denk geleceğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
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İslam dininin önemli ibadetlerinden olan Hac ve Kurban ibadetinin eda edildiği Kurban Bayramı'nın bu yıl idrak edileceği tarihe sayılı günler kaldı. Planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen pek çok vatandaş, 'Kurban Bayramı ne zaman?' ve 'Kurban Bayramı tatili kaç gün?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
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İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.