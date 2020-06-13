Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
'2020 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri haline geldi. Kurban Bayramı için çok az bir zaman kala vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmeyi bekliyorlar. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman?
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İslam dininde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı, tarihi ile Müslüman aleminin merak ettiği konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı sorgulamaları, haziran ayının gelmesiyle birlike hız kazandı. Pek çok vatandaş 2020 Kurban Bayramı'nın 1. gün tarihini araştırıyor. İşte, '2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?' sorusunun yanıtı...
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2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.
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Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.
Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır. Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.