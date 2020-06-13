MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
GeriGündem Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 22:44,

Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

'2020 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri haline geldi. Kurban Bayramı için çok az bir zaman kala vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmeyi bekliyorlar. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İslam dininde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı, tarihi ile Müslüman aleminin merak ettiği konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı sorgulamaları, haziran ayının gelmesiyle birlike hız kazandı. Pek çok vatandaş 2020 Kurban Bayramı'nın 1. gün tarihini araştırıyor. İşte, '2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?' sorusunun yanıtı...

22020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

3
Abone Olgoogle-news

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

4
Abone Olgoogle-news

Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.

5
Abone Olgoogle-news

Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.

Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır. Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi