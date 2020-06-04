Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz günlerde idrak edilen Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'na yönelik sorgulamalar hız kazandı. Hem uzakta olan ailelerini ziyaret edecek olan hem de yurt içi veya dışında tatil planları yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarih aralıklarını sorguluyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
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Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi için araştırmalar başladı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte beklentileri artan vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı tarihini, Diyanet'in açıkladığı tarihler üzerinden sorguluyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında merak edilenler...
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Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBANIN DİNDEKİ YERİ
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
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Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.