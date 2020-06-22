Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi

HAYVAN PAZARLARINDA EL DEZENFEKSİYONU VE ATEŞ ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK Koronavirüs salgını nedeniyle hayvan pazarlarında ve kesim yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Gelenek gereği hayvan pazarında tokalaşma oluyordu. Artık bu sene içinde bulunduğumuz ve hala devam eden pandemiden dolayı da bu tokalaşmalar olmayacak. Mümkün mertebe sosyal mesafelerle bu işler halledilecek. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin etrafları sınırlandırılacak, hayvan satış yerlerinde uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak."



Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanların asla hayvan satış yerlerine, kurbanlık satış yerlerine alınmayacağını vurgulayan Pakdemirli, "Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Hayvan belgeleri 'Haysag' uygulamasından sorgulandıktan sonra hayvanın alım satım işlemleri gerçekleşecek. Bu sene her yıl olduğu gibi zaten hijyen tedbirlerini maksimum seviyede uyguluyorduk ama kovide özel bazı ekstra tedbirler aldık. İnşallah vatandaşlarımız dini vecibelerine istedikleri şekilde, istedikleri konforda yerine getirebilecekler." diye konuştu.