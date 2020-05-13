Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?
'2020 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri haline geldi. Kurban Bayramı için az bir zaman kala vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmeyi bekliyorlar. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?
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Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala akla gelen ilk şeylerden biri Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği oldu. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk gününün ne zamana denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konuya dair ayrıntıları internette sorguluyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında tüm merak edilenler...
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Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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KURBAN BAYRAMI'NIN DİNDEKİ YERİ
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
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Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.