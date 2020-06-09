Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı ayın kaçında idrak edilecek?
İslam dini içerisinde büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu, planlarını şimdiden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bu yıl hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla pek fazla tatil imkanı tanımayacak olan Kurban Bayramı için 4 günlük bayram sürecinin 2 günü cumartesi ve pazar gününe denk gelecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusunun yanıtı Haziran ayında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğinin yanı sıra bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği de vatandaşlarca yoğun olarak araştırılan hususlar kapsamında. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman?
Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Ramazan Bayramı'nın ardından İslam'da ikinci bayram olan Kurban Bayramı, her yıl Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra dört gün boyunca kutlanıyor.
İşte, Diyanet'in dini günler takvimine göre detaylar...
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2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ
Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.
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Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.
Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır. Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.