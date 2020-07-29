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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 09:49,

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet 2020 İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı araştırmaları bayramın 1. Gününe saatler kala artış gösterdi. Pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı’nda namaz ibadetini evlerinde gerçekleştiren Müslümanlar, camilerin açıklamasıyla bayram namazını cemaatle birlikte kılabilecek. Şimdi asıl merak edilen soru bayram namazının saat kaç olduğu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi sayfası üzerinden 81 ilde Kurban Bayramı saatini paylaştı. Pek, bayram namazı saat kaçta gerçekleşecek? İşte 2020 İl il bayram namazı saatleri…

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Her yıl dini bayramların birinci günü bayram namazı kılınıyor. Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi, bayramlaşmadan önce camileri ziyaret ederek namaz ibadetini yerini getiriyor. Cemaatle kılınan bayram namazı, zeval vaktine kadar cemaatle birlikte idrak edilebilecek. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler. Türkiye’nin doğusundan batısına yaşanan saat farkı nedeniyle ilden ile bayram namazı saati değişiyor. eki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri

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Bu yıl 31 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;

Ankara bayram namazı saati: 06:19

Adana bayram namazı saati: 06:15

İstanbul bayram namazı saati: 06:33

İzmir bayram namazı saati: 06:45

Trabzon bayram namazı saati: 05:50

Bayram namazı için bulunduğunuz il ve ilçe seçimi yaparak ilgili linkten kentinizdeki bayram namazı vakitlerine ulaşabilirsiniz. Her hangi bir karışıklık olmaması adına önce yaşadığınız kenti ardından bulunduğunuz ilçeyi seçmeniz tavsiye edilir. İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR
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BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Bayramlara önceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi menduptur.

Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler’e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler’e göre sünnet, Mâlikiler’e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler’e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler’e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler’de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.

4KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR
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KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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