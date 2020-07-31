Kurban Bayramı mesajları 31 Temmuz 2020: Farklı, anlamlı, yeni, kısa ve uzun Kurban Bayramı kutlama mesajı seçenekleri.. (Bayramınız mübarek olsun!)

Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlara sağlıkla ulaşmanızı temenni ederim



Kurban Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum



Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.



Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.



Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.



Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.



Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.



Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.



Kurban Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.



Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.



Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



