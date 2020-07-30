Kurban Bayramı mesajları 2020: Farklı, anlamlı, yeni, kısa ve uzun Kurban Bayramı kutlama mesajı seçenekleri (Bayramınız mübarek olsun)

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...



Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.



Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.