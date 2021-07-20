Kurban Bayramı mesajı kısa ve öz resimli 2021: En yakın arkadaşa, sevgiliye, amcaya, anlamlı, resmi, ayetli, kısa ve öz bayram mesajları derlemesi
Bayram mesajı 2021 kısa ve öz resimli seçenekleri ile 20 Temmuz Salı gününün ilk saatlerinde pek çok Müslümanın gönderilerinde yer buldu. Mübarek Kurban Bayramı'nı anlamlı bayram mesajları ile kutlamak isteyenler, uzun kısa seçeneklere yöneliyor. İyi bayramlar dileklerinin kısa mesaj ve sosyal medya paylaşımları ile buluşacağı Kurban Bayramı mesajları, henüz gönderide bulunmayanlar tarafından ise araştırılıyor. Arkadaşa, sevgiliye, abiye, ablaya, patrona bayram mesajı göndermek isteyenler ise bu çerçeveye en uygun mesajları tercih edecek. İşte, 2021 yılının en güzel ve anlamlı, Whatsapp, Facebook paylaşımlarına Kurban Bayramı için özel hazırlanmış bayram mesajları seçenekleri...
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Bayram mesajları 2021 yeni ve anlamlı seçeneklerle Whatsapp, SMS ve Facebook'ta paylaşılmaya başlandı. İslam aleminin aylardır manevi heyecanla beklediği bu anlamlı günde yakınlarının Kurban Bayramı'nı kutlayacak olanlar en güzel bayram mesajlarına ilgi gösteriyor. Yazılı, anlamlı, duygulu bol seçenekli bayram mesajlarıyla Kurban Bayramı'nda en güzel dileklerinizi sizler de iletmek istiyorsanız farklı ve yeni bayram mesajlarını seçebilirsiniz. Sevdiklerinizi bu bayram da mutlu etmenin yolu değişik bayram mesajları olacak. Aileye, amcaya, dayıya, arkadaşlara, anneye, babaya ve sevgiliye gönderebileceğiniz Resimli Kurban Bayramı mesajlarını derledik. İşte, resimli-resimsiz, kısa-uzun bayram sözleri ve mesajlarından alternatifler.
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EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Bayramlar
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı Bayramlar| İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Ümmetin, milletin bayramı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı Bayramlar
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Bu değerli Kurban Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.
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"Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun. "
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Bayramlar…
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Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Bayramlar.
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Bayramımız mübarek olsun.
Huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramı’nız kutlu olsun.
Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. İyi Bayramlar!
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Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.
Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı Bayramlar...
"Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla."
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Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Bayramlar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı Bayramlar.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Bayramlar.
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- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize...
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Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı Bayramlar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
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Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıBayramlar
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Bayramlar…