Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayrama hazırlanan emeklilerin gündeminde Kurban Bayramı ikramiyesi var. Her yıl bayram öncesi verilen 1000 TL ödemenin bu yıl ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Emekliler geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi bu yılın ilk ikramiyesini almışlardı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekliler 'Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemesi hakkında ayrıntılar...
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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Emeklilerin 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri için net tarih belli olduğunda ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALACAK?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.