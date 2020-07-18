Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayramı ikramiyesi ödeme tarihi

Bayram ikramiyesi her yıl dini bayramlardan önce emeklilere veriliyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı için ikramiyelerin tamamı 17-29 Temmuz arasında yatırılacak. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. İşte detaylı açıklama



Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu araştırılıyor. Emekliler her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi alıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini duyurmuştu. Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.