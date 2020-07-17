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GeriEkonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesi
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 07:15,

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu araştırılıyor. Emekliler her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi alıyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini duyurmuştu. Peki SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tarihlerin detaylar…

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Bayram ikramiyesi her yıl dini bayramlardan önce emeklilere veriliyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı için ikramiyelerin tamamı 17-29 Temmuz arasında yatırılacak. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. İşte detaylı açıklama…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.
Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.
İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

2EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK
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EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.
Ziraat Bankası’ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme yapılacak.
Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz’da hesaplarına yatırılacak.

3BAKAN SELÇUKTAN AÇIKLAMA
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

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