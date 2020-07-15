Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bayram ikramiyesi ödemelerinde
Kurban Bayramıemekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Emeklilere her yıl dini bayramlardan önce ikramiye veriliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri öne çekilmişti. Yılın ikinci dini bayramına az bir zaman kala gözler yeni açıklamalara çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı ve tarihleri duyurdu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
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Bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz olacak ve ardından bayram başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını duyurdu ve tarihleri açıkladı. İkramiyeler 17-29 Temmuz arasında ödenecek. İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.
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Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."