Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih gündemde yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Yılın ikinci bayramında da emekliler ikramiye alacaklar. Aylardır beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. İşte, Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Dini bayramlardan önce her yıl emeklilere 1000 TL ikramiye veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
2
Abone Ol
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.
3
Abone Ol
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi