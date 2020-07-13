Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Dini bayramlardan önce her yıl emeklilere 1000 TL ikramiye veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.



BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.



