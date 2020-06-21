Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli mi?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emeklilere ödenene bayram ikramiyeleri gündemde yer almaya başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri, bu yıl da bayramdan önce banka hesaplarına yatırılacak. Geçtiğimiz bayram Ramazan Bayramı ikramiyeleri Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erken ödenmişti. Gözler şimdi yapılacak olan son dakika resmi açıklamalarda. İşte, ayrıntılar.
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Bin TL olarak dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesabına yatırılacak. Yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda tahsis numarasına göre ödenmişti. Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyelerinin banka tahsis numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih henüz belli olmadı.
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
Emeklilerin 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri için net tarih belli olduğunda ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor.
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İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.