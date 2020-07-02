Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Gözler emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için heyecan giderek artıyor. Her yıl dini bayramlardan önce emeklilere ikramiye veriliyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nda koronavirüsle mücadele kapsamında ikramiyeler daha erken hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı bu yıl temmuz ayının sonunda ve ağustos ayının başında idrak edilecek. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre bayramın arefe günü bu yıl 30 Temmuz olacak. Her yıl dini bayramlardan önce verilen emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için araştırmalar hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihleri öne çekilmiş, ikramiyeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı. EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyesi 1000 TL'dir.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi