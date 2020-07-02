Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Gözler emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre bayramın arefe günü bu yıl 30 Temmuz olacak. Her yıl dini bayramlardan önce verilen emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için araştırmalar hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihleri öne çekilmiş, ikramiyeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.

