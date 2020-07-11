Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde
Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Dini bayramlardan önce her yıl emeklilere 1000 TL ikramiye veriliyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala heyecan daha da arttı. İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar…
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Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için heyecan giderek artıyor. Her yıl dini bayramlardan önce emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nın arefe günü 30 Temmuz olacak. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz’a denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Henüz ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi