Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için heyecan giderek artıyor. Her yıl dini bayramlardan önce emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nın arefe günü 30 Temmuz olacak. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz’a denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Henüz ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar…



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.

