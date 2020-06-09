Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ramazan ve Kurban Bayramları'nda her sene milyonlarca emekliye verilen bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri bin TL olarak hesaplara yatırılıyor. 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenmişti. Gözler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih, bayram tarihinin yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödeneceği ön görülüyor.
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödeneceği tahmin ediliyor.
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Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Net tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor.
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İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.