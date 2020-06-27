Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesinde tarih belli oldu mu?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Dini bayramlarda emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber gündemde yer aldı. Bin TL olarak hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyleri, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda corona virüs ekonomi önlemleri kapsamında erken ödenmişti. Gözler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinde. İşte, 2020 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar..
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Bu yıl 31 Temmuz’a denk gelen Kurban Bayramı öncesi, emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına bayram öncesinde 1000 TL olarak yatırılacak. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödeneceği ön görülüyor.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vermeye devam edeceğiz.
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BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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SGK VE BAĞ KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, emekli ve memur temmuz zammını köşesine taşıdı. İşte Doğan’ın “yüzde 4.57 zam kesin” yazısındaki ifadeler:
TÜİK, 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.
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EN DÜŞÜK MAAŞ 1.500 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.