Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Kurban Bayramıemekli ikramiyesi için heyecan giderek artıyor. Her yıl emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiye veriliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri öne çekilmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde. İşte konu ile ilgili detaylar…
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Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için heyecan giderek artıyor. Bu yılın ikinci dini bayramının arefe günü 30 Temmuz olacak. Bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlardan önce hesaplara yatıyor. Pek, 1000 TL olan Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyesi 1000 TL'dir.
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi