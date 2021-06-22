Gündem Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 12:23 | 22 Haziran 2021 - 12:23

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emeklilere her yıl 2 kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı kapsamında verilmişti. Yılın ikinci ikramiyesinin ne zaman verileceğini merak milyonlarca emekli tarih araştırması yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda ikramiyeler bayramdan önce yapılmıştı. Peki, bu yıl Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?