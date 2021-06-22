Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emeklilere her yıl 2 kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı kapsamında verilmişti. Yılın ikinci ikramiyesinin ne zaman verileceğini merak milyonlarca emekli tarih araştırması yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda ikramiyeler bayramdan önce yapılmıştı. Peki, bu yıl Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
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Eemekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar bu yıl temmuz ayında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde gündem oldu. Emekliler son 3 yıldır dini bayramlarda belirlenen miktarda ikramiye alıyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi. Yılın ilk ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde verilmişti.
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Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 hafta öncesi yani 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor