MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
GeriEkonomi Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 22:57,

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan ve Kurban Bayramlarıı'nda her sene milyonlarda emekliye verilen bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri bin TL olarak hesaplara yatırılıyor. 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenmişti. Gözler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih, bayram tarihinin yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Yaklaşık 12 milyon emekliye ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödeneceği ön görülüyor.

2KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK
Abone Olgoogle-news

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödeneceği tahmin ediliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Net tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

4KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR
Abone Olgoogle-news

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor.

5
Abone Olgoogle-news

İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi