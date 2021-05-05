Gündem Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 13:15 | 05 Mayıs 2021 - 13:16

Kurban Bayramı bu yıl ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı’nın ne zaman, hangi ayda olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve aylar idrak ediliyor. Yılın ilk dini bayramı mayıs ayına denk geliyor. İkinci dini bayram olan Kurban Bayramı ise temmuz ayında idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda?