Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tarihi Diyanet tarafından açıklandı
Kurban Bayramı tarihi milyonlarca Müslümanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olan kurban ibadetini idrak edecek olanlar 2021 Kurban Bayramı tarihine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayında gerçekleşecek. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın tatil günleri ise yapılacak açıklamalar ile netleşecek. Kurban ibadeti akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş ve dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip kişiler tarafından idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile belli oldu. Ramazan Bayramı'ndan yaklaşık 2,5 ay sonra idrak edilen Kurban Bayramı'nın arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelecek. Müslümanların manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek, bayramın son günü de 23 Temmuz Cuma olacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin ise hafta sonu ile birleşmesi ile 7 gün sürmesi bekleniyor.
2
2021 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
3
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
4
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
5
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
6
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.