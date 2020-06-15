MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKurban Bayramı 2020 ne zaman, ayın kaçında? İşte Kurban Bayramı tarihi
GeriGündem Kurban Bayramı 2020 ne zaman, ayın kaçında? İşte Kurban Bayramı tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 08:09,

Kurban Bayramı 2020 ne zaman, ayın kaçında? İşte Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile yanıt buldu. Birlik ve beraberliğin arttığı dini bayramlar her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. İlk dini bayram olan Ramazan Bayramı’nın idrak edilmesinin ardından sıra Kurban Bayramı’na geldi. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında soruları araştırılıyor. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayının sonunda başlayacak. 30 Temmuz bayramın arefe günü olacak. İşte Kurban Bayramı tarihleri…

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.

3KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ
Abone Olgoogle-news

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi