Kurban Bayramı 2020 ne zaman, ayın kaçında? İşte Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı ne zaman sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile yanıt buldu. Birlik ve beraberliğin arttığı dini bayramlar her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. İlk dini bayram olan Ramazan Bayramı’nın idrak edilmesinin ardından sıra Kurban Bayramı’na geldi. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi…
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Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında soruları araştırılıyor. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayının sonunda başlayacak. 30 Temmuz bayramın arefe günü olacak. İşte Kurban Bayramı tarihleri…
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Normal şartlarda arefe günü yarım günden itibaren tatil başlıyor.
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.