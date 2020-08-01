Kurban bayram mesajları resimli: Basit, anlamlı, güzel, sözlü resimli bayram mesajları 2020

Huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramı’nız kutlu olsun.



Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. İyi Bayramlar!



Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.



Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı Bayramlar...



"Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla."



"Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun. "